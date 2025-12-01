Jara o Kast: ¿Quién gana con apoyo a opción nulo del PDG?
En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma, Aldo Cassinelli, explicó además por qué las proyecciones electorales motivan a que Jeannette Jara (PC) endurezca su postura contra José Antonio Kast (REP.), a quien le es más conveniente evitar una sobreexposición.
