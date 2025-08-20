Jara reconoce error tras afirmar que aborto libre no estaba en su programa y sí figura
La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), rectificó sus dichos la noche del martes respecto al aborto sin causales, reconociendo que la propuesta sí estaba en el programa de gobierno que presentó previo a las primarias.
La proposición era la octava medida prioritaria para su gobierno, titulada como “autonomía y derechos, sin retrocesos”.
“Acojo que estaba en el programa y lo reconozco como un error, no soy perfecta. Bueno, errar es humano”, dijo en Quilpué en el marco de su gira por el país, lo que complementó con un post en X.
“Quiero aclarar: En Radio Festival señalé que el aborto no estaba en el programa de primarias. Rectifico, el programa anterior sí lo incluía. Lamento la imprecisión”, escribió en esa red social.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.