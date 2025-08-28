Kast, Kaiser, Parisi y ME-O cuestionan ausencia de Jara en nuevo foro: “Rehúye de sus responsabilidades democráticas”

Cuatro de los cinco candidatos presidenciales que participaron esta mañana del foro “Volver a crecer, volver a creer. Reactivemos Chile” organizado por Asimet, criticaron la ausencia de la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

“Lamento, una vez más, que Jeannette Jara se haya excusado. Ya llevamos varios foros sin contar con su presencia”, cuestionó el candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast. “Ella está recorriendo Chile, pero creo que también es importante poder hacer esos espacios y venir a estos debates, y si no puede venir, bueno, sería bueno que envíe a un representante. Puede ser uno de los actuales ministros, puede ser el presidente de TVN”, agregó.

“Lamento la ausencia de la candidata oficialista que rehúye de sus responsabilidades democráticas”, dijo por su parte Marco Enríquez-Ominami.

Johannes Kaiser y Franco Parisi, los abanderados del Partido Nacional Libertario y del Partido de la Gente, respectivamente, se sumaron a las críticas una vez finalizada la instancia.

“Los chilenos nos merecemos un poco más en este sistema democrático. La representante del Ejecutivo y del gobierno tiene que venir a dar la cara por el mal gobierno que han hecho”, fustigó el libertario, mientras que el representante del PDG enfatizó que Jara “representa lo peor de este gobierno”.

“Ella es del Partido Comunista, y en el Partido Comunista el que manda es el presidente (Lautaro) Carmona. En vez que venga Jara, que Carmona venga a los debates, nosotros no tenemos ningún problema en poder hablar con él como candidato del partido Comunista y del oficialismo”, agregó Parisi.

La exministra del Trabajo se ha restado de foros y debates para realizar una gira por las regiones del país.