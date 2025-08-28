SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Kast, Kaiser, Parisi y ME-O cuestionan ausencia de Jara en nuevo foro: “Rehúye de sus responsabilidades democráticas”

Cinco de los ocho candidatos presidenciales participaron en el Foro Anual de la Industria 2025, organizado por la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (ASIMET). La abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC), quien se encuentra en una gira en regiones, no ha acudido a los últimos encuentros entre presidenciables.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel

Cuatro de los cinco candidatos presidenciales que participaron esta mañana del foro “Volver a crecer, volver a creer. Reactivemos Chile” organizado por Asimet, criticaron la ausencia de la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

“Lamento, una vez más, que Jeannette Jara se haya excusado. Ya llevamos varios foros sin contar con su presencia”, cuestionó el candidato del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast. “Ella está recorriendo Chile, pero creo que también es importante poder hacer esos espacios y venir a estos debates, y si no puede venir, bueno, sería bueno que envíe a un representante. Puede ser uno de los actuales ministros, puede ser el presidente de TVN”, agregó.

“Lamento la ausencia de la candidata oficialista que rehúye de sus responsabilidades democráticas”, dijo por su parte Marco Enríquez-Ominami.

Johannes Kaiser y Franco Parisi, los abanderados del Partido Nacional Libertario y del Partido de la Gente, respectivamente, se sumaron a las críticas una vez finalizada la instancia.

“Los chilenos nos merecemos un poco más en este sistema democrático. La representante del Ejecutivo y del gobierno tiene que venir a dar la cara por el mal gobierno que han hecho”, fustigó el libertario, mientras que el representante del PDG enfatizó que Jara “representa lo peor de este gobierno”.

“Ella es del Partido Comunista, y en el Partido Comunista el que manda es el presidente (Lautaro) Carmona. En vez que venga Jara, que Carmona venga a los debates, nosotros no tenemos ningún problema en poder hablar con él como candidato del partido Comunista y del oficialismo”, agregó Parisi.

La exministra del Trabajo se ha restado de foros y debates para realizar una gira por las regiones del país.

Más sobre:Debate ASIMETJeannette JaraJosé Antonio KastMarco Enríquez-OminamiJaraKastME-OPolíticaElecciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Con promesa incluida: el potente recado de Lucas Assadi de cara al Superclásico frente a Colo Colo

Schalper se reúne con ministro Grau y le pide considerar en la Ley de Presupuestos exención de contribuciones

82 pisos y más de 300 metros de altura: así será el hotel más alto del mundo en Dubái

Viña Casas del Bosque: frescura y calidad desde Casablanca

“Le creo a David Bravo”, “Salvar el cambio climático desde Chile”, “Tapitas de Coca Cola: empleo y medioambiente cruzan nuevo debate presidencial

Enel Américas da inicio a programa de recompra de acciones y directorio fija precio de la operación

Servicios

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Subsidio al Empleo Joven entrega hasta $678 mil desde este jueves: revisa si te corresponde

Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

Corte de agua en Santiago: revisa las comunas afectadas, horarios y puntos de abastecimiento

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados
Chile

Anuncian fecha del AutoDay con descuentos en vehículos nuevos y usados

“Sabemos que Cobra impactó a Bruma”: hijo de vigía fallecido dice que su padre reveló sentir un ruido de colisión

Lo ratificaron como “acusado”: querellante anuncia oficio al Servel para impugnar la candidatura de Jadue a diputado

Schalper se reúne con ministro Grau y le pide considerar en la Ley de Presupuestos exención de contribuciones
Negocios

Schalper se reúne con ministro Grau y le pide considerar en la Ley de Presupuestos exención de contribuciones

“Le creo a David Bravo”, “Salvar el cambio climático desde Chile”, “Tapitas de Coca Cola: empleo y medioambiente cruzan nuevo debate presidencial

Enel Américas da inicio a programa de recompra de acciones y directorio fija precio de la operación

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura
Tendencias

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura

Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

Vicente Pizarro y el próximo DT de Colo Colo: “Que llegue pronto, pero para tener un proyecto y las cosas claras”
El Deportivo

Vicente Pizarro y el próximo DT de Colo Colo: “Que llegue pronto, pero para tener un proyecto y las cosas claras”

Sigue imparable: Martina Weil bate su propio récord nacional en los 400 metros planos en Zúrich

Cara a cara en Luque: Conmebol recoge descargos y cita a Independiente y a la U para dirimir la tragedia de Avellaneda

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Finde

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza
Cultura y entretención

El éxito de Djo: el proyecto musical de una estrella de Stranger Things llega a Lollapalooza

Emma Stone se rapa en el trailer de Bugonia, su nueva cinta con Yorgos Lanthimos

¿Cómo está el lineup de Lollapalooza Chile 2026? Esto opinan los especialistas

Ataques rusos a las oficinas de la delegación de la UE y del British Council en Kiev desatan tensión diplomática entre Europa y Moscú
Mundo

Ataques rusos a las oficinas de la delegación de la UE y del British Council en Kiev desatan tensión diplomática entre Europa y Moscú

La ONU condena el “inaceptable” ataque de Rusia contra Kiev y reclama “el fin inmediato” de los bombardeos

Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Paula

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”