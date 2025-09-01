Kast responde a críticas por plan fiscal: “Serán los chilenos los que definan quién da gobernabilidad”

Desde Paine, el abanderado del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, abordó los cuestionamientos de Chile Vamos a su plan de recorte fiscal de US$6.000.

Este fin de semana el economista y esposo de Evelyn Matthei, Jorge Desormeaux, se sumó a las críticas, advirtiendo -en entrevista con La Tercera- que “este país, con un ajuste de esa naturaleza, no va a tener paz social”.

“Serán los chilenos los que definan quién da gobernabilidad, quién da estabilidad, quién va a hacer el trabajo necesario para recuperar Chile, y nosotros no vamos a entrar en una disputa de quién hace una presentación mejor que otra”, respondió Kast al ser consultado por el tema.

El abanderado republicano agregó que valoraba la propuesta de generar un millón de empleos -una de las metas que ha anunciado la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI)- y afirmó: “Si nosotros ganamos, nos encantaría que nos colaboren también en esa línea, que nos ayuden a generar la mayor cantidad de empleos posible en el menor tiempo posible”.

“Nosotros hoy día vemos que todos están trabajando por Chile. Yo a todos les diría, concentrémonos en esa tarea, trabajar por Chile, enfrentar el tema del crecimiento, enfrentar el tema del desempleo, enfrentar el tema de la crisis de salud”, dijo, evitando polemizar con los dichos del economista y esposo de Matthei.

“Nosotros no vamos a entrar a un debate de si tú (creas) tantos empleos, si tú tanto el recorte, esto, lo otro. No vamos a entrar en ese debate”, dijo, añadiendo que “tenemos una propuesta seria, la gente va a elegir y lo que invitamos al resto es a ocuparse de cómo solucionamos los problemas”.