Kast responde críticas de Jara por no asistir a debate
Este lunes, el candidato republicano respondió a las críticas de Jara luego de no asistir al debate organizado por Mega, donde enfatizó que “si ella quiere seguir polemizando respecto de los debates, es decisión de ella”.
A través de redes sociales, la candidata oficialista, Jeannette Jara, emplazó a José Antonio Kast por no participar del debate organizado por Mega.
“Kast decidió no presentarse a los debates. Yo sí estoy aquí, dando la cara, con propuestas claras y el coraje para enfrentar los desafíos del país. Cuando uno quiere gobernar, conversa con la gente y no se esconde. Chile merece certezas, no evasivas”, apuntó la candidata comunista a través de un video.
Durante la tarde de este lunes, Kast fue consultado por estos videos, a lo que contestó que “si quiere seguir polemizando respecto de los debates y haciendo un puesta en escena (…) bueno, es decisión de ella y en esa área no voy a entrar”.
