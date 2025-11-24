BLACK SALE $990
    Kast responde críticas de Jara por no asistir a debate

    Este lunes, el candidato republicano respondió a las críticas de Jara luego de no asistir al debate organizado por Mega, donde enfatizó que “si ella quiere seguir polemizando respecto de los debates, es decisión de ella”.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    A través de redes sociales, la candidata oficialista, Jeannette Jara, emplazó a José Antonio Kast por no participar del debate organizado por Mega.

    “Kast decidió no presentarse a los debates. Yo sí estoy aquí, dando la cara, con propuestas claras y el coraje para enfrentar los desafíos del país. Cuando uno quiere gobernar, conversa con la gente y no se esconde. Chile merece certezas, no evasivas”, apuntó la candidata comunista a través de un video.

    Durante la tarde de este lunes, Kast fue consultado por estos videos, a lo que contestó que “si quiere seguir polemizando respecto de los debates y haciendo un puesta en escena (…) bueno, es decisión de ella y en esa área no voy a entrar”.

    Este martes comienza la postulación al Subsidio Eléctrico: revisa los requisitos

    Cómo, cuándo y a qué hora obtener entradas gratuitas para la Teletón 2025

    Cuándo serán los próximos debates presidenciales por las elecciones de segunda vuelta

    Rating del domingo 23 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

