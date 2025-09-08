SUSCRÍBETE
Kast tras críticas de Chile Vamos: “Cada uno que se sienta convocado a este gobierno, que lo haga, no estamos convocando a los partidos”

José Antonio Kast abordó las críticas de las colectividades de Chile Vamos luego que el timonel republicano, Arturo Squella, afirmara en entrevista con La Tercera que "consideraremos a todos quienes están en la oposición, desde Demócratas hasta libertarios” en un eventual gobierno.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel

Esta mañana el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue consultado por las críticas de Chile Vamos al llamado que hizo el timonel de la colectividad, Arturo Squella, de considerar en un eventual gobierno a todos quienes están en la oposición, desde Demócratas hasta libertarios”.

Al respecto, el abanderado explicó la postura que tienen: buscarán contar “con el apoyo del Parlamento” en la “convocatoria a una legislación” que enfrente el narcotráfico, el crimen organizado, la inmigración ilegal, las listas de espera y los SLEP.

“Para esas emergencias, lo que hemos señalado es que si yo salgo electo Presidente y tenemos el apoyo del Parlamento, vamos a plantear un gobierno de unidad nacional en esos temas, y los vamos a convocar”, dijo Kast, agregando: “Ahí cada uno que se sienta convocado a este gobierno de unidad que lo haga. No estamos convocando a los partidos políticos. Entendemos que algunos han señalado que les dolería la guata gobernar con nosotros si es que ganamos. Y los respetamos”.

Además, confirmó que solicitarán la “colaboración” del Partido Social Cristiano, que apoya su candidatura, y del Partido Nacional Libertario, con quienes tienen una lista parlamentaria única pero distintos abanderados en carrera a La Moneda.

“También vamos a convocar a todos aquellos patriotas, a todos aquellos buenos chilenos que sean militantes de Renovación Nacional, de la UDI, de Chile Vamos, de Amarillos, de Demócratas. Incluso parlamentarios del PPD, del Partido Socialista, ¿por qué no?“, agregó el candidato republicano, haciendo referencia a la legislación que buscan impulsar.

