“La guerra se acabó”: así se lleva a cabo la liberación de rehenes e intercambio de prisioneros entre Israel y Gaza
La periodista de Mundo de La Tercera, Cristina Cifuentes, explica cómo se lleva cabo la liberación de los rehenes que Hamas mantenía cautivos en Gaza, cómo se realizará la entrega de los cuerpos de los cautivos fallecidos y la liberación, en tanto, que Israel hizo de prisioneros palestinos. ¿Cuáles son los pasos que vienen en la propuesta de paz? En el video los detalles.
