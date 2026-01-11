La inédita compra para proteger hacienda en Cochamó
Conversamos con José Claro, presidente de la Fundación Puelo Patagonia, acerca de la reciente compra por 63 millones de dólares de la Hacienda Pucheguin. Un esfuerzo donde participaron algunas de las principales ONG del mundo, junto a empresarios chilenos y miles de particulares, en un modelo de financiamiento que ya es un hito en el mundo de las organizaciones medio ambientales y que permitirá proteger 133 mil hectáreas conocidas por sus alerces milenarios, fauna única y enorme paredes de granito.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.