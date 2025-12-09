Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
Match Electoral
Opens in new window
CERRAR
VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
SUSCRÍBETE
VOTA INFORMADO por $1100
INGRESAR
Videos
La magia del polo argentino
Estuvimos en la final del abierto de polo argentino en Palermo, con José Donoso, polero chileno que vive en Buenos Aires y nos cuenta las razones de porque Argentina es el país más dominante de este deporte en el mundo.
Por
Pablo Gándara
9 DICIEMBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Money Talks
negocios
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 5 min
Vaticano deja sin efecto las sanciones canónicas a Felipe Berríos y su expulsión de la Compañía de Jesús
hace 12 min
Kia adelanta su futuro con el Vision Meta Turismo
hace 15 min
Avanza fusión entre mineras Anglo American y Teck: accionistas de ambas compañías aprueban el acuerdo
hace 20 min
Debate Anatel: revisa los detalles del último debate entre Jara y Kast previo a la segunda vuelta
hace 29 min
Multitudinaria reunión de perritos Golden Retriever rompe récord en Buenos Aires
hace 29 min
Guía de regalos de productos de tecnología para Navidad
Servicios
¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial
Rosalía en Chile: cuándo comienza la venta de entradas y cuáles son los precios
A qué hora y dónde ver a Inter vs. Liverpool en TV y streaming
Dónde y a qué hora ver a PSV vs. Atlético de Madrid en TV y streaming
Chile
Vaticano deja sin efecto las sanciones canónicas a Felipe Berríos y su expulsión de la Compañía de Jesús
Debate Anatel: revisa los detalles del último debate entre Jara y Kast previo a la segunda vuelta
Gendarmería traslada a otros dos condenados por delitos sexuales a ex cárcel Punta Peuco
Negocios
Avanza fusión entre mineras Anglo American y Teck: accionistas de ambas compañías aprueban el acuerdo
Plata supera los US$60 la onza por primera vez en su historia
Gobierno se inclina por Kevin Cowan para suceder a Stephany Griffith Jones en el Consejo del Banco Central
Tendencias
Guía de regalos de productos de tecnología para Navidad
Corpogala 2025 de selección: las fotos que dejó la gala de corpóreos chilenos
Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post
El Deportivo
En vivo: El Inter enfrenta a un aproblemado Liverpool en una nueva jornada de la Champions League
El Futangue Challenge abre sus inscripciones para su edición 2026
A la par de Mbappé y sobre Maradona: el alcance internacional de Fernando Zampedri como hexagoleador del torneo chileno
Finde
Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
Cultura y entretención
Princesa Alba estrena “gay”, su nuevo tema inspirado en una historia de amor real
Iron Maiden vuelve a Chile en 2026 con show en el Estadio Nacional
La explosiva temporada final de The Boys revela su fecha de estreno y avance oficial en CCXP Brasil
Mundo
Chernobyl: cómo un ataque con drones reavivó el riesgo de un incidente nuclear
Un juez de EE.UU. autoriza desclasificar archivos sobre el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein
Los detalles de la incierta presencia de María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz
Paula
Ser delgada no me protegió del escrutinio
Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile
¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.