BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Las fuerzas que moverán las inversiones

    Conversamos con José Antonio Rollan, Co-head de inversiones digitales de BTG Pactual, quien proyecta que enfrentaremos un buen escenario para los mercados, pero con mucha volatilidad.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:Money Talksnegociosinversiones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los términos de la paz en Ucrania

    Netanyahu pide indulto al presidente de Israel por caso de corrupción, mientras aseguran que evalúa nueva ofensiva contra Irán

    Protección de datos

    Leyes sin recursos

    Creatividad vs. IA

    En vivo: Cobreloa vs. San Marcos de Arica y Copiapó vs. Deportes Concepción definen a los finalistas de la Liguilla

    Servicios

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Hasta 34º: DMC emite aviso por altas temperaturas en cuatro regiones del país

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Incendio forestal en Melipilla es controlado: Senapred confirmó 12 hectáreas afectadas

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Unión La Calera vs. Deportes Limache por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Unión Española vs. O’Higgins en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Unión Española vs. O’Higgins en TV y streaming

    Frontera con Perú: Jeannette Jara apunta al Gobierno por tardía reacción
    Chile

    Frontera con Perú: Jeannette Jara apunta al Gobierno por tardía reacción

    Amenazas y usurpación de identidad: prisión preventiva para acusado de graves delitos contra adolescente en Osorno

    Detienen a dos ciudadanos bolivianos que ingresaban más de 16 kilos de droga en un paso no habilitado en Tarapacá

    RN acusa sobreestimación de ingresos y advierte riesgos fiscales en el Presupuesto 2026
    Negocios

    RN acusa sobreestimación de ingresos y advierte riesgos fiscales en el Presupuesto 2026

    Grau descarta sobrestimación del Presupuesto 2026 y responde a críticas: “Nuestras finanzas públicas son confiables”

    Javiera Martínez: “Este gobierno ha sido, en términos de contención de gasto, muy exitoso”

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido
    Tendencias

    Científicos identifican la edad en la que comenzamos a envejecer más rápido

    ¿Los mapaches son las próximas mascotas? Este estudio afirma que están teniendo signos de domesticación

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas

    En vivo: Cobreloa vs. San Marcos de Arica y Copiapó vs. Deportes Concepción definen a los finalistas de la Liguilla
    El Deportivo

    En vivo: Cobreloa vs. San Marcos de Arica y Copiapó vs. Deportes Concepción definen a los finalistas de la Liguilla

    Infierno rojo en el Santa Laura: Unión Española llora el segundo descenso de su historia

    El histórico Álvaro Ramos revive a Iquique: los nortinos se ilusionan con la permanencia tras vencer a Everton

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos
    Cultura y entretención

    Teletón 2025 tiene otra jornada de éxito y supera la meta sin grandes sobresaltos

    Mira acá la imitación de Stefan Kramer a Cristián Castro y el Profesor Artés en la Teletón 2025

    Revive el truco de magia de Jean Paul Olhaberry en la Teletón que sorprendió al público del Estadio Nacional

    Netanyahu pide indulto al presidente de Israel por caso de corrupción, mientras aseguran que evalúa nueva ofensiva contra Irán
    Mundo

    Netanyahu pide indulto al presidente de Israel por caso de corrupción, mientras aseguran que evalúa nueva ofensiva contra Irán

    Legisladores de EE.UU. sugieren que ataques en el Caribe podrían suponer un crimen de guerra

    Golpe al Estado Islámico: EE.UU. y Siria destruyen más de 15 depósitos de armas en operativo conjunto

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón