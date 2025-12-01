Las razones de Demócratas para apoyar a José Antonio Kast
La mañana de este lunes la timonel de Demócratas, Ximena Rincón, oficializó el apoyo de la colectividad al candidato presidencial del Partido Republicano de cara al balotaje. “Esto no se trata de izquierdas y derechas, esto se trata de Chile”, afirmó la senadora, quien admitió tener coincidencias con el abanderado en temas como la “emergencia sanitaria” o en la necesidad de impulsar una “segregación carcelaria”.
