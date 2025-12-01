VOTA INFORMADO por $1100
    Las razones de Demócratas para apoyar a José Antonio Kast

    La mañana de este lunes la timonel de Demócratas, Ximena Rincón, oficializó el apoyo de la colectividad al candidato presidencial del Partido Republicano de cara al balotaje. “Esto no se trata de izquierdas y derechas, esto se trata de Chile”, afirmó la senadora, quien admitió tener coincidencias con el abanderado en temas como la “emergencia sanitaria” o en la necesidad de impulsar una “segregación carcelaria”.

    Por 
    Paula Morales
     
    Alonso Vatel
