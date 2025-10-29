SUSCRÍBETE
Las razones de Francisco Vidal para desestimar un “voto silencioso” de centroizquierda a Matthei

En el bloque "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el exministro PPD analizó el escenario político a 18 días de las presidenciales. Revisa en el video el análisis del exministro para desechar la posibilidad que la centroizquierda se incline por la abanderada de Chile Vamos y su visión de las polémicas que han surgido de los comandos de Evelyn Matthei y José Antonio Kast. "Yo me declaro atorrante y parásito", dice con ironía.

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel
Más sobre:Desde la RedacciónFrancisco VidalEvelyn MattheiJeannette Jara

