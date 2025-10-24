Las tres almas en la derecha: Magdalena Merbilháa analiza el escenario ad portas de presidenciales
La columnista e historiadora Magdalena Merbilháa aborda en la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el escenario electoral en la oposición a 23 días de las elecciones presidenciales y parlamentarias. ¿En qué pie llegan José Antonio Kast, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser y cuáles son las principales características que los unen y los diferencia? En el video, su análisis.
