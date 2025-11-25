“Lesiona la memoria histórica”: Timonel DC cita “reunión de urgencia” de la directiva por reunión de Frei con Kast

A través de una declaración pública el otrora Mandatario democratacristiano confirmó el encuentro, en el que constató que hubo coincidencias en “los temas esenciales” con el republicano.

“Creo que el presidente Frei ha estado arrastrando el poncho hace meses con otras conductas de esta misma naturaleza” acusó el senador, agregando que la cita de ayer es “una culminación de que al parecer anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha, y en este caso con la ultraderecha, contrariando además las decisiones de los organismos del partido, donde nunca concurrió a defender su postura”.

Por lo mismo citó a la directiva de la Democracia Cristiana para mañana.