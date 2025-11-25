“Lesiona la memoria histórica”: Timonel DC cita “reunión de urgencia” de la directiva por reunión de Frei con Kast
“Su actuación es confusa, es equívoca, se presta a que la militancia se muestre desconcertada”. De esa forma el líder de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, criticó la reunión que sostuvo el lunes el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle con José Antonio Kast, abanderado del Partido Republicano.
A través de una declaración pública el otrora Mandatario democratacristiano confirmó el encuentro, en el que constató que hubo coincidencias en “los temas esenciales” con el republicano.
“Creo que el presidente Frei ha estado arrastrando el poncho hace meses con otras conductas de esta misma naturaleza” acusó el senador, agregando que la cita de ayer es “una culminación de que al parecer anda buscando pretextos para irse definitivamente con la derecha, y en este caso con la ultraderecha, contrariando además las decisiones de los organismos del partido, donde nunca concurrió a defender su postura”.
Por lo mismo citó a la directiva de la Democracia Cristiana para mañana.
