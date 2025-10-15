Lo que tienes que saber: cómo los dichos de Hurtado sobre Guzmán enredan el acercamiento entre Kast y Matthei
Como "una señal necesaria" calificó el director del Instituto Res Publica, José Francisco Lagos, el hecho que Evelyn Matthei perdonara públicamente a José Antonio Kast durante la Enade, a propósito de la supuesta "red de bots" que la atacaban en redes sociales. El columnista de La Tercera, también, explica por qué los dichos de Ruth Hurtado sobre el fundador de la UDI dificultan el acercamiento entre Chile Vamos y el Partido Republicano.
