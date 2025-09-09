Maduro adelanta nuevamente la Navidad para el 1 de octubre en Venezuela
En medio de la presión militar de EE.UU., el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a adelantar la Navidad como un intento de fomentar la economía.
“Nos ha ido muy bien: para la economía, la cultura, la alegría, la felicidad”, manifestó Maduro en la cadena estatal VTV.
Esta no es la primera vez que el presidente venezolano adelanta la festividad a octubre. Lo hizo en 2024 y años anteriores.
