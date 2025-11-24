Mara Sedini acusa que principios del PC son violentos y enfatiza: “No le creo a la moderación de Jara”
La integrante del comando de José Antonio Kast afirmó que "hay una diferencia gigantesca" entre el candidato republicano y la abanderada oficialista Jeannette Jara (PC). "El Partido Comunista chileno tiene en sus bases que defiende el marxismo-leninismo (...) la posibilidad de la revolución armada y violenta para la toma del poder" acusó, agregando que, en cambio, el Partido Republicano es democrático en sus bases.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.