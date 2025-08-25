SUSCRÍBETE
Marcel y Powell agitan la economía

Conversamos con Pablo Cruz, economista jefe de BTG Pactual Chile, respecto a las consecuencias que trae consigo para el mercado chileno la renuncia de Mario Marcel, y el anuncio del presidente de la Fed de que se acerca una baja de tasas de interés.

Pablo Gándara 
Pablo Gándara
