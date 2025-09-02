Matthei relanza campaña presidencial con guiño al piñerismo y nuevo eslogan

“Chile: un solo equipo” es el nuevo lema de la campaña presidencial de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), que dio a conocer la noche del lunes en un acto que contó con la presencia de parlamentarios de su coalición, de exautoridades y familiares del fallecido expresidente Sebastián Piñera y de personeros de Demócratas y Amarillos.

La instancia se realizó a tres días del tercer aniversario del triunfo del Rechazo en el plebiscito constitucional de 2022. De hecho, Matthei apeló directamente a las fuerzas políticas que apoyaron esa opción. “Hoy convoco a los que construyeron la victoria del Rechazo a que me acompañen en esta campaña del triunfo”, dijo.

El nuevo impulso a la campaña de la exalcadesa de Providencia se lleva a cabo luego de semanas en que los sondeos de opinión la colocan en tercer lugar, por detrás de los candidatos del Partido Republicano, José Antonio Kast, y del oficialismo, Jeannette Jara (PC). También, en medio de varios descuelgues en favor a la campaña de Kast.