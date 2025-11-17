Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
Videos
Lo Último
Match Electoral
Opens in new window
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
BLACK SALE $990
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
OFERTA $990
BLACK SALE $990
INGRESAR
Videos
Mercados: ¿Cuánto dura la fiesta?
Conversamos con Mauricio Cañas, director de estrategia Wealth Management BTG Pactual, respecto al desempeño de los mercados de las acciones y monedas, con miras a la segunda vuelta y posiblemente un gobierno de derecha.
Por
Paula Morales
17 NOVIEMBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Money Talks
Mercados
Elecciones 2025
Segunda vuelta
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 5 min
Diputados integrantes no llegan a sesión de comisión por acusación contra Pardow e instancia se posterga
hace 19 min
En vivo: Alemania y Eslovaquia luchan por la clasificación directa al Mundial
hace 23 min
El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026
hace 27 min
Sodimac y Late! entregan importante aporte a TECHO-Chile gracias a compras solidarias
hace 28 min
El impactante registro del derrumbe de una mina en la República Democrática del Congo
hace 33 min
Wom gana demanda contra Claro por competencia desleal en primera instancia
Servicios
El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026
Estos son los requisitos para recibir el Aguinaldo de Navidad dirigido a pensionados y los montos de 2025
Cuándo ver la Lluvia de estrellas Leónidas de noviembre en Chile
Vuelve la Caravana Navideña de Coca Cola: estas son las ciudades y fechas confirmadas
Chile
Diputados integrantes no llegan a sesión de comisión por acusación contra Pardow e instancia se posterga
El trámite a completar antes de diciembre para poder recibir el próximo Bono Marzo 2026
La maldición de la testera de la Cámara: todos sus integrantes perdieron su reelección
Negocios
Wom gana demanda contra Claro por competencia desleal en primera instancia
JP Morgan proyecta escenario pro-mercado con Kast, una mayor caída del dólar y analiza la “sorpresa” de Parisi
FNE pide a la Corte Suprema ratificar primeras sentencias por interlocking dictadas por el TDLC
Tendencias
“Un acto de sabotaje sin precedentes”: qué se sabe de la explosión en la red ferroviaria de Polonia clave para Ucrania
Qué es Proyecto Prometeo, la nueva apuesta de Jeff Bezos en Inteligencia Artificial
Qué es la “dieta de la cartera” que puede reducir tus niveles de grasa y colesterol, según un médico
El Deportivo
En vivo: Alemania y Eslovaquia luchan por la clasificación directa al Mundial
El reemplazante de Ribera: Audax Italiano confirma a su nuevo entrenador para la recta final de la Liga de Primera
El DT de Perú anticipa el amistoso ante la Roja en Rusia: “Va a ser un partido característico de Eliminatorias”
Finde
Un día en Qatar: dos aventuras en los desiertos de Doha
Rito de Primavera en el MUT: los detalles de las tres funciones de la obra de danza contemporánea
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
Cultura y entretención
Lollapalooza Chile 2026 anuncia a Marina como uno de sus sideshows en el Teatro Coliseo
Claudio Parra y Mario Mutis se confiesan: “No hay otros Jaivas ni los habrá”
Albertina Carri, cineasta argentina: “El acto sexual en sí mismo es inenarrable, incluso para la cámara de cine”
Mundo
Trump da giro radical sobre publicación de archivos de Epstein en medio de revuelta de destacada voz del movimiento MAGA
Cuatro veces “No”: las razones tras la primera derrota electoral de Noboa en Ecuador
Michael Albertus: “Jara tendrá que intentar captar votos del centro, pero no creo que sea suficiente para superar a Kast”
Paula
Margarita Moscoso Sánchez: Volver, siempre volver
¿Qué pasará con el rol de Primera Dama en el próximo gobierno?
El fenómeno de quedarse sin batería: lo que la hiperconectividad nos quitó
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.