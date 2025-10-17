“Mi gobierno va a ser el de Jeannette Jara, no el de Gabriel Boric”: candidata vuelve a distanciarse de La Moneda
La abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC), volvió a remarcar sus diferencias con la actual administración del Presidente Gabriel Boric.
Consultada por la franja electoral de Marco Enríquez-Ominami, en que se la apunta como continuidad al actual gobierno, la exministra del Trabajo afirmó: "Nosotros compartimos ciertos principios, pero es evidente que mi gobierno va a ser el de Jeannette Jara y no el de Gabriel Boric".
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.