“Mi gobierno va a ser el de Jeannette Jara, no el de Gabriel Boric”: candidata vuelve a distanciarse de La Moneda

La abanderada del oficialismo, Jeannette Jara (PC), volvió a remarcar sus diferencias con la actual administración del Presidente Gabriel Boric. Consultada por la franja electoral de Marco Enríquez-Ominami, en que se la apunta como continuidad al actual gobierno, la exministra del Trabajo afirmó: "Nosotros compartimos ciertos principios, pero es evidente que mi gobierno va a ser el de Jeannette Jara y no el de Gabriel Boric".

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel

