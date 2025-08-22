SUSCRÍBETE
“No estoy para dejar contento a la derecha”: Presidente Boric defiende a ministro Grau de las críticas

El mandatario respondió los cuestionamientos, dudas y críticas que ha generado el nombramiento de Nicolás Grau como nuevo ministro de Hacienda, en reemplazo de Mario Marcel, quien ayer anunció su renuncia.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

De manera irónica, Boric preguntó si realmente había recibido críticas: “¿En serio? ¿La oposición criticó a un ministro nuestro?”, y luego destacó la labor del ministro en la ley de permisos sectoriales, el plan de fortalecimiento de la Región de Biobío y la ley de fraccionamiento pesquero.

Lo Último

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Rating del jueves 21 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Colo Colo por TV y streaming

Chile

Negocios

Tendencias

El Deportivo

Finde

Cultura y entretención

Mundo

Paula

