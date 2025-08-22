“No estoy para dejar contento a la derecha”: Presidente Boric defiende a ministro Grau de las críticas
El mandatario respondió los cuestionamientos, dudas y críticas que ha generado el nombramiento de Nicolás Grau como nuevo ministro de Hacienda, en reemplazo de Mario Marcel, quien ayer anunció su renuncia.
De manera irónica, Boric preguntó si realmente había recibido críticas: “¿En serio? ¿La oposición criticó a un ministro nuestro?”, y luego destacó la labor del ministro en la ley de permisos sectoriales, el plan de fortalecimiento de la Región de Biobío y la ley de fraccionamiento pesquero.

