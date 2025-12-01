No lo dejaron entrar al estadio: joven narró la final de la Copa Libertadores desde un cerro en Lima
Un joven peruano viajó 18 horas desde Andahuaylas hasta Lima para relatar el encuentro disputado entre Palmeiras y Flamengo, tal como le había prometido a sus seguidores… pero las cosas no salieron como esperaba.
Cliver Huamán Sánchez, más conocido como “Pol Deportes”, es un joven creador de contenidos que viajó más de 18 horas a Lima para relatar la gran final de la Copa Libertadores. Sin embargo, no le permitieron ingresar al Estadio Monumental.
Pero esto no lo hizo retroceder en su misión.
Vestido de gala, subió a un cerro para transmitir en vivo el encuentro, mientras grababa desde su celular y un trípode, imágenes que no tardaron en viralizarse en internet.
