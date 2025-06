Núñez (RN) y equipo de Matthei: “Si se tienen que producir cambios y ella así lo decide, se tienen que hacer”

“En una campaña, el peso mayor recae en la candidata, pero también es cierto que siendo la candidata de la coalición con más representación popular, eso no se ha notado y se tiene que notar”.

De esa forma respondió la senadora Paulina Núñez, una de los once voceros de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), al ser consultada por la baja de la exalcaldesa de Providencia en los sondeos.

En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la parlamentaria enfatizó que “hay que hacer notar que somos la coalición que tiene más concejales, más alcaldes, más parlamentarios, más cores y más gobernadores”.

Consultada por las estrategias para revertir la caída en las encuestas, Núñez sostuvo: “Hay que reforzar el equipo, si se tienen que producir cambios y ella así lo decide, se tienen que producir. Si se tiene que recorrer Chile con mayor agenda y entre todos, obviamente tenemos que estar todos disponibles para aquello”.

Los oponentes de Matthei

La senadora también abordó la lucha por el voto de la derecha frente al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, y a la carta del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser.

“Una cosa es pelearse y otra muy distinta es diferenciarse”, sostuvo, añadiendo que “todavía queda un porcentaje importante de personas indecisas” en la oposición.

Con respecto al oficialismo, Núñez planteó que “no será lo mismo enfrentar a Tohá o a Jara”. “No me imagino si gana Jara, la izquierda se va a quedar tranquila con ello o todos la van a apoyar. No me lo imagino”, aseveró.