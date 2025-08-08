SUSCRÍBETE
Parapentista se grabó sobrevolando la Cordilla Darwin: CONAF rechazó la maniobra

La Corporación Nacional Forestal rechazó el registro compartido por el deportista Cristóbal Señoret, debido a que se trata de “una actividad que se encuentra prohibida en las áreas protegidas”.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

El video fue denunciado a la CONAF por guías turísticos del mismo parque nacional Alberto de Agostini, en la Región de Magallanes.

En una declaración, la CONAF expresó su “completo rechazo” a la maniobra de Señoret, debido a los riesgos en materia de seguridad que significa, así como también en el impacto para los ecosistemas naturales.

Región de MagallanesNacionalCONAFÁreas protegidas

