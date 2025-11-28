Paula Escobar: “Chile Vamos será el Socialismo Democrático de Kast si él gana”
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, y en conversación con Rodrigo Álvarez y Juan Paulo Iglesias, la periodista y columnista Paula Escobar analizó el escenario político ad portas del balotaje presidencial. Frente a la potencialidad de que José Antonio Kast lidere el próximo gobierno, la comunicadora analizó quiénes podrían formar parte de ese Ejecutivo, el rol que cumpliría Chile Vamos y la relación que tendría esa administración con la bancada del Partido de la Gente.
