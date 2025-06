Paulina Vodanovic y franja de Winter: “Es una visión tan caricaturesca y ridícula que no admite que uno se moleste”

“Creo que falta coherencia política de parte de la izquierda chilena en forma bien importante”.

De esa forma la presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, salió al paso tras la indignación que produjo en el Socialismo Democrático la franja televisiva del candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter.

En entrevista con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la también senadora cuestionó en duros términos la propaganda del diputado.

Esto, a pesar de la minuta que del comando de la abanderada del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, enviaron para dejar en segundo plano la polémica con el FA y optar por enfocar los esfuerzos en contrarrestar a la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, en medio de su alza en los sondeos.

En el primer capítulo de su spot televisivo, Winter -en voz en off- dice que “Chile puede ser cruel, desigual e injusto, y terminó creciendo solo para unos pocos” mientras se emitía, entre otros, a miembros de la ex Concertación como el exsubsecretario Patricio Tomobilini (Partido Radical), Jorge Correa Sutil (ex DC) y Jorge Soria (PPD). Esto acarreó que Tomobilini, incluso, amenazara con querellarse contra Winter.

En el siguiente capítulo de la franja titulado “la mesa del poder”, tres actores representan a empresarios de las AFP, las concesionarias y el mercado educacional y se jactan de cómo se enriquecieron durante los años noventa, o sea, durante los gobiernos de la Concertación.

A raíz de ambos episodios el lunes Vodanovic y el timonel del PPD, Jaime Quintana, se restaron del habitual comité político de La Moneda.

Consultada por la propaganda televisiva del FA, la timonel PS lanzó sus críticas: “Esa es una visión tan caricaturesca y ridícula que yo creo que no admite ni siquiera que uno se moleste. Yo al menos no me di ni por aludida, tampoco participé de los gobiernos de la Concertación, pero sí soy defensora de lo que los gobiernos de la Concertación pudieron hacer”, dijo, agregando que “no eran fáciles” las “dificultades políticas del momento de una transición pactada” con Pinochet.

“Entonces, criticar hoy día con lentes comprados en la óptica más top de Europa, creo que no corresponde”, cuestionó Vodanovic, agregando que “hay que haber, no solo tal vez vivido, sino informarse adecuadamente de cuáles eran las condiciones políticas y de cómo se logró pactar”.

“Más que molestia, yo diría que veo con preocupación si efectivamente hay un cambio en la visión de las necesidades de la gente y cómo se satisfacen ellas desde el Frente Amplio”, continuó la senadora, para quien las franjas de Winter y de Jara se enfocan más en “temas personales” y no muestran “muchas ideas” de “las cosas importantes para la gente”.

Pese a sus reparos, Vodanovic enfatizó que apoyarán al candidato o candidata que gane la primaria del 29 de junio. “Vamos a defender y vamos a luchar para que sea Presidente de la República, y yo espero que esa misma lealtad que nosotros expresamos y que vamos a hacer valer”, dijo.