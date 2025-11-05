Presidenta de México sufre acoso sexual en pleno centro de la capital
Mientras participaba en una actividad en ciudad de México, la mandataria, Claudia Sheinbaum, fue abordada por un desconocido que la intentó besarla y manosearla.
El sujeto que intentó sobrepasarse con la mandataria fue identificado con nombre y apellido, y aparentemente se encontraba bajo los efectos de la alcohol.
Según se puede ver en el registro, la presidenta logró esquivar al sujeto antes que pudiera tocarla y controlar la incómoda situación.
Posteriormente, las autoridades informaron que el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Delitos Sexuales de México.
