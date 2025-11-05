Presidenta de México sufre acoso sexual en pleno centro de la capital

El sujeto que intentó sobrepasarse con la mandataria fue identificado con nombre y apellido, y aparentemente se encontraba bajo los efectos de la alcohol.

Según se puede ver en el registro, la presidenta logró esquivar al sujeto antes que pudiera tocarla y controlar la incómoda situación.

Posteriormente, las autoridades informaron que el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Delitos Sexuales de México.