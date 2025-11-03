OFERTA ELECCIONES $990
Presidente Boric confirma fin de Punta Peuco como cárcel especial y pasará a ser “un penal común”

El mandatario afirmó que “desde hoy en Chile no existen presos de primera y segunda categoría” y que a partir del próximo año la cárcel comenzará a recibir nuevos internos.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Desde La Moneda, el Presidente Gabriel Boric informó que la Contraloría General de la República tomó razón del decreto que termina con el penal Punta Peuco como una cárcel dedicada a recibir a personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, y que “pasa a ser definitivamente un penal común”.

Así, el jefe de Estado aseguró que con este anuncio cumple con lo prometido durante su última cuenta pública.

Además, reveló que ya se están desarrollando obras al interior del recinto para recibir a nuevos internos a partir de 2026, y pasará a llamarse “Centro Penitenciario de Tiltil”.

Más sobre:NacionalPunta PeucoCárcelCentro Penitenciario Tiltil

