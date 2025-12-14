Presidente Boric: “Quien sea el ganador va a contar con todo el respeto de la institucionalidad chilena”
El Presidente Gabriel Boric llegó a sufragar esta mañana en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas. En la instancia, destacó que en Chile no se ponen en duda los resultados de las elecciones y defendió la gestión de su gobierno. "Hoy por última vez como Presidente he ejercido mi derecho a voto, una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado¿", dijo.
