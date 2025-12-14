VOTA INFORMADO por $1100
    Presidente Boric: “Quien sea el ganador va a contar con todo el respeto de la institucionalidad chilena”

    El Presidente Gabriel Boric llegó a sufragar esta mañana en el Liceo Industrial Armando Quezada Acharán de Punta Arenas. En la instancia, destacó que en Chile no se ponen en duda los resultados de las elecciones y defendió la gestión de su gobierno. "Hoy por última vez como Presidente he ejercido mi derecho a voto, una oportunidad para recalcar que este derecho y deber no debemos darlo nunca por sentado¿", dijo.

    Por 
    Alonso Vatel
     
    Paula Morales
    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Sevilla vs. Real Oviedo en TV y streaming

