    Presidente Boric recibe a José Antonio Kast en el palacio La Moneda

    Hace minutos, José Antonio Kast llegó hasta La Moneda junto a Pía Adriasola, donde se reunirá con el Presidente Gabriel Boric luego de su triunfo en la segunda vuelta presidencial.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    En Rusia no se olvidan de la amarga derrota ante la Roja: “Reveló muchos problemas”

    Revisa el horario especial de Mallplaza previo a la Navidad

    Rating del domingo 14 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Caravana Navideña Coca Cola en Peñalolén: revisa el recorrido y horario

    Temblor hoy, lunes 15 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

