Videos
Presidente Boric recibe a José Antonio Kast en el palacio La Moneda
Hace minutos, José Antonio Kast llegó hasta La Moneda junto a Pía Adriasola, donde se reunirá con el Presidente Gabriel Boric luego de su triunfo en la segunda vuelta presidencial.
Por
Paula Morales
15 DICIEMBRE 2025
Más sobre:
Nacional
La Moneda
José Antonio Kast
Gabriel Boric
Elecciones 2025
