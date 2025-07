Presidente de la Cámara refuerza cuestionamientos al Ejecutivo por voto obligatorio y demora en reglamentos de ley

El miércoles ambas cámaras del Poder Legislativo realizaron su Cuenta Pública. En su alocución el timonel de la Cámara Baja, el diputado José Miguel Castro (RN), criticó en varias áreas a La Moneda. Desde emplazar al gobierno para que los ministros se realicen el test de drogas hasta la demora en la reconstrucción por el megaincendio de Viña del Mar.

Hoy en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera, el parlamentario profundizó sus cuestionamientos. Por ejemplo, apuntó al tiempo que se ha demorado el gobierno en presentar reglamentos para proyectos de ley que el Congreso ya ha aprobado.

Esto, a su juicio, se ejemplifica con la ley de Migraciones, la ley CATI o, incluso, con la demora en la reconstrucción de los sectores afectados por el megaincendio de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.

Sobre ese último tema, sostuvo que desde el Parlamento “pusieron a disposición del Ejecutivo” una ley que aprobó $800.000 millones para la reconstrucción y que La Moneda se demoró casi un año para presentar el reglamento sobre cómo se debían gastar los recursos. “Me parece inconcebible”, criticó.

Esto, porque el reglamento de una ley -que detalla los procedimientos sobre cómo se debe aplicar la norma- es presentado por el Ejecutivo y no por el Congreso.

En esa línea, Castro apuntó en contra de la “ejecución” del gobierno. “Ahí está en un Ejecutivo que o hace bien las cosas o un Ejecutivo que por ignorancia o por no redactar bien o por no llevar bien el papel, no lo hace”, dijo.

Sesión especial por voto obligatorio

El presidente de la Cámara también abordó el anuncio que hizo en la Cuenta Pública sobre convocar una sesión especial para discutir el voto obligatorio con multas.

Al respecto, reveló que ha “conversado con distintos presidentes de partidos, con distintas colectividades”, quienes -según él- “estarían de acuerdo a sacar (el proyecto) limpio, como nosotros lo enviemos, para que no se vaya a comisión mixta”.

El principal nudo en el debate sobre la obligatoriedad del sufragio radica en el rechazo del oficialismo en aplicar sanciones a los votantes extranjeros.

Según el diputado, la derecha está dispuesta a subir los requisitos para que los migrantes puedan votar, pero no “excluirlos” como, según él, quiere el Ejecutivo.

Críticas al veto presidencial

Castro también cuestionó fuertemente el veto que La Moneda presentó a los artículos que el mismo Ejecutivo había presentado en marzo en el proyecto sobre permisos sectoriales. Específicamente, al portazo del gobierno a facilitar proyectos en zonas de humedales.

“En el caso los humedales, nosotros ganamos democráticamente con una mayoría (...) y después van y vetan esa parte”, cuestionó, agregando: “No puede volver a pasar que nos pongan indicaciones a un proyecto y después las veten cuando nosotros democráticamente las hemos aprobado”.

También, acusó la “descoordinación” entre el gobierno y los parlamentarios oficialistas, ejemplificando con el requerimiento de inconstitucionalidad que 42 diputados oficialistas presentaron ante el Tribunal Constuticional por el proyecto de permisología del Ejecutivo, el cual no fue acogido.

“Por un lado tenemos ministros que quieren una cosa y tenemos parlamentarios que quieren otra, llevan al Tribunal Constitucional... estamos dándonos cuenta un nivel de improvisación que es tremendo", planteó.

