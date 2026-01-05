Presidente electo José Antonio Kast sufre impasse en ceremonia de proclamación del TRICEL
El mandatario electo, José Antonio Kast, sufrió un percance durante la ceremonia dirigida por el Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL). Al momento de recibir el acta de su proclamación, el documento se deslizó de la carpeta y cayó al piso. Arturo Prado Puga, presidente del Tribunal reaccionó rápidamente, recogiendo los papeles entre gestos y sonrisas.
