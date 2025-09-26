SUSCRÍBETE
Presupuesto 2026: Gobierno responde a Matthei y llama “cuidar el tono” y “evitar las amenazas”

La Moneda salió a responder a Evelyn Matthei luego que la abanderada de Chile Vamos condicionara el jueves la tramitación de la Ley de Presupuestos por presunta falta de transparencia del Ejecutivo. La ministra vocera, Camila Vallejo, llamó a "evitar las amenazas"; el titular de Vivienda, Carlos Montes, instó a Matthei a denunciar "si tiene los antecedentes" y Nicolás Grau, jefe de la billetera fiscal, dijo que "en los últimos días se ha trasmitido información incorrecta" y que "expresan confusiones".

Alonso VatelPor 
Alonso Vatel

Camila VallejoEvelyn MattheiNicolás GrauCarlos MontesPresupuesto 2026Ley de Presupuesto

