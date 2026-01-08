SUSCRÍBETE POR $1100
    ¿Qué busca realmente Trump en Venezuela y Groenlandia?

    La imposición de un acuerdo de petróleo con Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro, la insistencia en anexar Groenlandia y la captura de un buque petrolero con bandera rusa en el Atlántico son algunos de los hechos que esta semana el gobierno de Estados Unidos ha realizado en materia de política exterior. En Desde la Redacción el analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, Jorge Sanz, explicó qué hay detrás de las decisiones de Donald Trump con lo que el Departamento de Estado de EE.UU. denominó como "su hemisferio".

    Alonso Vatel

    Tren del Recuerdo regresa en enero: estas son las fechas, recorridos y precios

    Terminan las postulaciones a universidades: ¿Cuándo salen los resultados de selección?

    Cómo canjear entradas gratuitas para la presentación de Carmina Burana en el Estadio Nacional

    Rating del miércoles 7 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

