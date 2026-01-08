¿Qué busca realmente Trump en Venezuela y Groenlandia?
La imposición de un acuerdo de petróleo con Venezuela tras capturar a Nicolás Maduro, la insistencia en anexar Groenlandia y la captura de un buque petrolero con bandera rusa en el Atlántico son algunos de los hechos que esta semana el gobierno de Estados Unidos ha realizado en materia de política exterior. En Desde la Redacción el analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, Jorge Sanz, explicó qué hay detrás de las decisiones de Donald Trump con lo que el Departamento de Estado de EE.UU. denominó como "su hemisferio".
