¿Qué sanciones arriesgan Independiente y la U tras los graves incidentes?
El duelo entre argentinos y azules, cancelado en el campo de juego, se empezará a jugar, ahora, en la Conmebol. La Unidad Disciplinaria de la entidad abrió el respectivo expediente disciplinario, que conducirá a las sanciones que estime conveniente la repartición de la entidad que rige al fútbol sudamericano.
El órgano sancionador apuntará a buscar responsabilidades organizativas para explicar la tragedia, tal como aconteció, a modo de ejemplo, en el choque entre Colo Colo y Fortaleza, en el estadio Monumental.
En las últimas horas comenzó el retorno de los hinchas azules que estuvieron detenidos en Buenos Aires. También volvió el presidente de Azul Azul, Michael Clark.
