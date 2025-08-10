Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Las proteínas cancerosas a menudo suelen ser exclusivas de cada paciente. Eso significa que cada vacuna contra el cáncer podría requerir una formulación específica para cada paciente.

Si bien es posible crear vacunas personalizadas, su elaboración lleva tiempo y, en esa espera, el cáncer puede mutar, lo que podría reducir su eficacia.

Por eso y por mucho tiempo, científicos han intentado diseñar una vacuna universal que logre sortear este problema.

Y ahora dieron un esperanzador paso. Científicos de la U. de Florida crearon una vacuna experimental de ARN mensajero, la misma tecnología usada para las primeras vacunas contra el Covid.

La vacuna logró prometedores resultados sin atacar una proteína específica del tumor, sino estimulando el sistema inmunitario, impulsándolo a responder como si estuviera combatiendo un virus.

Si bien solo fue probada en modelos animales, los primeros y alentadores resultados abren la esperanza para finalmente crear la anhelada vacuna universal contra el cáncer.