Quiénes van a las copas y los que se salvan: las claves para entender la última jornada de la Liga de Primera
Christian González y Lucas Mujica, periodistas de El Deportivo, analizan la decisiva fecha que mantendrá atentos a miles de hinchas del fútbol durante todo el fin de semana. La UC, O'Higgins y la U van por el premio mayor: un lugar en la Copa Libertadores. Colo Colo busca salvar el año con la ida a la Copa Sudamericana. Iquique, Everton y La Serena sufren con el descenso.
