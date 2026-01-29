¿Se complica la transición entre Kast y Boric?

En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de steraming de La Tercera, Desde la Redacción, Jorge Fábrega, director de Tendencias Sociales de Datavoz e investigador académico de la Universidad del Desarrollo, analizó los cruces que han enfrentado al gobierno de Gabriel Boric con José Antonio Kast y su Oficina del Presidente Electo. Desde las acusaciones por "trabar" el debate legislativo, como en el proyecto de Sala Cuna Universal, a las diferencias por la captura de Nicolás Maduro.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.