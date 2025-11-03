Inicio
Videos
Se dijo en Duna: Kast dice que Presupuesto 2026 “es una vergüenza” y arremete contra Boric
"Queremos que nos digan qué hay y qué no hay, que cada ministerio nos diga cuánto deben, porque podrían incluso estar jugando con las facturas", agregó.
Por
Paula Morales
3 NOVIEMBRE 2025
Más sobre:
Nacional
Radio Duna
Presupuesto 2026
