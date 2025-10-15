Sorprenden al hijo del exministro Chadwick manejando con licencia vencida: auto acumula 330 multas
Andrés Chadwick Costa fue detenido durante una fiscalización realizada en la comuna de Las Condes. Además, tampoco contaba con la documentación al día de su vehículo.
Durante la mañana de este miércoles, Andrés Chadwick Costa fue sorprendido manejando un auto con documentación vencida y sin portar licencia de conducir vigente.
Luego de que Carabineros revisara el historial del auto, se detectó que acumulaba 330 multas desde 2009.
Como consecuencia, el automóvil fue sacado de circulación y trasladado a un corral municipal.
Además, Chadwcik Costa fue citado a comparecer ante el Tercer Juzgado de Policía Local de Las Condes.
