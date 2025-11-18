LT Explica: Taiwán distribuye manual de defensa civil a ciudadanos ante posible invasión de China
Con la finalidad de que la población pueda responder de manera ordenada y eficaz frente a escenarios como desastres naturales, campañas de desinformación y conflictos armados, el gobierno taiwanés comenzó la primera fase de entrega de su nuevo manual, que espera llegar a casi 10 millones de hogares.
La entrega del manual se desarrolla en medio de una escalada diplomática en Asia Oriental, marcada por los gestos de hostilidad entre Japón y China producto del acoso de Beijing a Taiwán.
