    LT Explica: Taiwán distribuye manual de defensa civil a ciudadanos ante posible invasión de China

    Con la finalidad de que la población pueda responder de manera ordenada y eficaz frente a escenarios como desastres naturales, campañas de desinformación y conflictos armados, el gobierno taiwanés comenzó la primera fase de entrega de su nuevo manual, que espera llegar a casi 10 millones de hogares.  

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    La entrega del manual se desarrolla en medio de una escalada diplomática en Asia Oriental, marcada por los gestos de hostilidad entre Japón y China producto del acoso de Beijing a Taiwán.

