Todo lo que hay que saber del gabinete de José Antonio Kast
En la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el analista Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, abordó los nombres que suenan para el gabinete de José Antonio Kast, qué implica que Rodolfo Carter no asuma en el Senado para liderar la cartera de Seguridad y qué hay detrás de que Johannes Kaiser finalmente no sea ministro.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.