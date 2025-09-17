Tohá reaparece en lanzamiento de campaña de Jara y critica a centroizquierda que se plegó a Matthei

La otrora precandidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), reapareció en el lanzamiento de campaña de la actual carta del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

Jara comenzó el periodo oficial de campaña presidencial desde Pedro Aguirre Cerda, en una actividad en la que también estuvo presente el diputado Gonzalo Winter, la carta del Frente Amplio en las pasadas primarias del oficialismo.

“No voy a tomar roles formales en la campaña, pero voy a apoyar y he estado haciéndolo todo el tiempo de otras maneras”, respondió Tohá al ser consultada por su participación en el comando de la candidata comunista.

Consultada por integrantes de la ex Concertación que dieron su apoyo a Evelyn Matthei, la exministra del Interior afirmó: “Si hay personas que estuvieron en el pasado en la centroizquierda y hoy están con la derecha, lo primero que quiero decir es que lo lamento”. En esa línea acusó que “en sus prioridades y en sus balances fueron más importantes los acuerdos que tienen con la derecha que su pertenencia al progresismo. Eso los aleja del camino que queremos ofrecerles al país, ojalá no sea un alejamiento definitivo”.

“Las personas toman sus decisiones y deciden dónde van a estar en cada momento en la historia. Yo no tengo dudas dónde estoy y creo que quienes somos progresistas, no tenemos dudas”, afirmó.

En la actividad Jara realizó un pie de cueca junto a Winter, mientras que Tohá hizo lo propio con el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo.