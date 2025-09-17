SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Tohá reaparece en lanzamiento de campaña de Jara y critica a centroizquierda que se plegó a Matthei

La exministra del Interior cuestionó a los integrantes de la ex Concertación que dieron su apoyo a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en lugar de a la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara.

Por 
Alonso Vatel
 
Paula Morales

La otrora precandidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá (PPD), reapareció en el lanzamiento de campaña de la actual carta del oficialismo, Jeannette Jara (PC).

Jara comenzó el periodo oficial de campaña presidencial desde Pedro Aguirre Cerda, en una actividad en la que también estuvo presente el diputado Gonzalo Winter, la carta del Frente Amplio en las pasadas primarias del oficialismo.

“No voy a tomar roles formales en la campaña, pero voy a apoyar y he estado haciéndolo todo el tiempo de otras maneras”, respondió Tohá al ser consultada por su participación en el comando de la candidata comunista.

Consultada por integrantes de la ex Concertación que dieron su apoyo a Evelyn Matthei, la exministra del Interior afirmó: “Si hay personas que estuvieron en el pasado en la centroizquierda y hoy están con la derecha, lo primero que quiero decir es que lo lamento”. En esa línea acusó que “en sus prioridades y en sus balances fueron más importantes los acuerdos que tienen con la derecha que su pertenencia al progresismo. Eso los aleja del camino que queremos ofrecerles al país, ojalá no sea un alejamiento definitivo”.

“Las personas toman sus decisiones y deciden dónde van a estar en cada momento en la historia. Yo no tengo dudas dónde estoy y creo que quienes somos progresistas, no tenemos dudas”, afirmó.

En la actividad Jara realizó un pie de cueca junto a Winter, mientras que Tohá hizo lo propio con el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo.

Lee también:

Más sobre:Carolina ToháJeannette JaraEleccionesGonzalo Winter

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

BASES DEL SORTEO: “SUSCRIPCIÓN DIARIO LA TERCERA - ANIVERSARIO 75 AÑOS”

Kristalina Georgieva ya tiene al sucesor de Rodrigo Valdés en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI

Za-Salmón

El desembarco de Cadillac en la Fórmula Uno suma más identidad estadounidense

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón

Chile: un país de más de 200 años que discute como si tuviera cinco

Servicios

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 16 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

A qué hora cierran los supermercados este miércoles previo a los feriados de Fiestas Patrias

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Revisa las rutas y horarios con peaje a luca desde el miércoles por el fin de semana largo

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Atlético de Madrid por la Champions League en TV y streaming

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón
Chile

La grieta que se evidenció en Evópoli por el caso Ximena Rincón

Golpe a golpe: Desbordes y Boric escalan tensión en actividades de celebración de Fiestas Patrias

Cómo se desvaneció el desembarco de Carolina Tohá al comando de Jeannette Jara

Kristalina Georgieva ya tiene al sucesor de Rodrigo Valdés en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI
Negocios

Kristalina Georgieva ya tiene al sucesor de Rodrigo Valdés en el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI

Za-Salmón

Autofin aprueba aumento de capital y nueva política de dividendos

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades
Tendencias

De Lagos Weber a Juan Sutil: los más comentados pie de cueca de políticos y autoridades

La última actualización de PlayStation 5 permite nuevas funciones en el control Dual Sense

“Esperaba guardar este secreto hasta morir”: el mensaje que el presunto asesino de Charlie Kirk le envió a su pareja

La desconocida apelación de Martina Weil que hizo más dramática su eliminación del Mundial de Atletismo
El Deportivo

La desconocida apelación de Martina Weil que hizo más dramática su eliminación del Mundial de Atletismo

Otra millonaria multa: Conmebol le sigue pasando la cuenta a Independiente por la llave contra la U

Detienen a barrista de Independiente involucrado en los incidentes del duelo contra la U que estaba prófugo

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante
Cultura y entretención

El desesperado relato de Don Francisco de la pesadilla que significó el final de Sábado Gigante

Fiestas Patrias y stand up comedy: la llamativa apuesta de una lota con chistes en la Fonda Nómade

Teatro Camilo Henríquez estrena obra sobre los monumentos post estallido social

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores
Mundo

La polémica enmienda constitucional aprobada por los diputados brasileños para bloquear demandas contra legisladores

Trump llega a Windsor en una visita de Estado a Reino Unido que combina comercio, tecnología y protocolo real

La IA se abre paso en la política: Albania nombra a “ministra” y Japón a líder de partido generados con esta tecnología

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica
Paula

Hablemos de amor: el trabajo se transformó en mi relación tóxica

Sacar la ciencia del laboratorio: la misión de Macarena Rojas Ábalos

El miedo a engordar enferma más que una empanada