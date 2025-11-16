Tras votar: Bachelet apuesta por un gobierno que brinde “igualdad de derechos y oportunidades”
La expresidenta Michelle Bachelet emitió su sufragio en la comuna de La Reina en estas elecciones presidenciales y parlamentarias. Tras votar, afirmó que "es super importante la unidad de todas las fuerzas democráticas, progresistas”. “Lo que necesitamos es igualdad de derecho y oportunidades, y espero que los chilenos apuesten a eso, a un gobierno que quiera brindarles los mismos derechos y oportunidades”, agregó.
