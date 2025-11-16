OFERTA ELECCIONES $990
    Tras votar: Bachelet apuesta por un gobierno que brinde “igualdad de derechos y oportunidades”

    La expresidenta Michelle Bachelet emitió su sufragio en la comuna de La Reina en estas elecciones presidenciales y parlamentarias. Tras votar, afirmó que "es super importante la unidad de todas las fuerzas democráticas, progresistas”. “Lo que necesitamos es igualdad de derecho y oportunidades, y espero que los chilenos apuesten a eso, a un gobierno que quiera brindarles los mismos derechos y oportunidades”, agregó.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel
    Más sobre:Michelle BacheletElecciones

    Dónde y a qué hora ver a Portugal vs. Armenia en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 16 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    ¿Por qué este domingo solo siete regiones elegirán senadores?

    Alertan altas temperaturas para seis regiones: termómetros superarían los 30 grados en algunas zonas el lunes

