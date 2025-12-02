VOTA INFORMADO por $1100
    Trump advierte que ataques terrestres comenzarán “pronto” en Venezuela

    “Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar a hacerlo muy pronto”, enfatizó el presidente de Estados Unidos.

    Paula Morales 
    Paula Morales

    Este martes, Donald Trump, presidente de EE.UU. anunció que pronto comenzará a atacar en tierra a objetivos dentro de Venezuela en una nueva fase de la operación Lanza del Sur.

    La información fue revelada luego de una reunión con el gabinete en La Casa Blanca, en un clima marcado por las crecientes tensiones entre Washington y Caracas.

