Inicio
Política
Nacional
Negocios
Mundo
El Deportivo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
CERRAR
BLACK SALE $990
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Opens in new window
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Mi cuenta
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
OFERTA $990
BLACK SALE $990
INGRESAR
Videos
Volver al futuro: a bordo del Cybertruck
Fuimos al centro de experiencia de Tesla, donde el gerente de la marca en Chile, Agustín Amoretti, nos mostró porque está súper camioneta desafía el diseño, tecnología y potencia de cualquier vehículo producido hasta ahora.
Por
Pablo Gándara
27 NOVIEMBRE 2025
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Money Talks
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 7 min
Secreto de confesionario
hace 9 min
Entre la negación y la realidad: ¿por qué insistir en igualdad?
hace 9 min
Accidentada victoria del Betis en la Europa League: Pellegrini lamenta las lesiones de Isco y Amrabat en la previa del derbi
hace 11 min
Los riesgos de un cambio improvisado
hace 12 min
Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast
hace 14 min
La dura sanción de la AFA a Juan Sebastián Verón y a Estudiantes tras el polémico pasillo de espaldas a Rosario Central
Servicios
A qué hora comienza el Black Friday y dónde revisar las ofertas
La programación de artistas invitados al Festival del Huaso de Olmué 2026
Conoce la parrilla del Festival de Viña 2026 por día con los artistas confirmados
Rating del miércoles 26 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
Chile
Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast
Detienen a conductor de bus RED que atropelló y mató a menor en La Granja: se fugó y dio positivo a cocaína
Gobierno presenta Política Nacional de Reinserción Social Juvenil
Negocios
Blumar anota fuerte alza en ganancias al tercer trimestre por mayor volumen en venta de salmón
“Opinión anticipada”: los detalles de la querella del controlador de Sartor en contra de la presidenta de la CMF
Lipigas pone en marcha la primera planta de BioGNL de Sudamérica
Tendencias
Qué hablaron Trump y Takaichi sobre Taiwán tras la conversación del presidente de EEUU con Xi Jinping
Por qué cancelaron el concierto de Cosculluela en Chile: “El hombre dice que por mis antecedentes”
Con los éxitos de AC/DC: así fue la elogiada presentación del Orfeón Nacional de Carabineros frente a La Moneda
El Deportivo
Accidentada victoria del Betis en la Europa League: Pellegrini lamenta las lesiones de Isco y Amrabat en la previa del derbi
La dura sanción de la AFA a Juan Sebastián Verón y a Estudiantes tras el polémico pasillo de espaldas a Rosario Central
Desde la mitad de la cancha: el impresionante golazo del Utrecht ante el Betis de Manuel Pellegrini por Europa League
Finde
Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre
GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas
Cultura y entretención
Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar
Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things
Cuarteto Austral se presenta en Sala Master junto a 10 figuras de la música chilena
Mundo
Maduro pide a la Fuerza Aérea que esté “alerta” para defender a Venezuela
Condenan a más de 11 años de prisión el expresidente de Perú Pedro Castillo por conspiración para rebelión
Turquía y Líbano: las claves del primer viaje internacional del Papa León XIV
Paula
Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile
Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.