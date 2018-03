No creo que Reinaldo Rueda desarme todo. La base de la selección está en Europa. Él lo sabe y por eso está allá. Convocará a los mismos de siempre, por méritos y no por compromiso. Rueda no es ingenuo y nominará a los que han ganado con Chile. No pondrá una bomba que derrumbe todo y él aparecerá con 25 caras inéditas. Con 22, 25 o 30 sorpresas es imposible. No me imagino su primera nómina oficial (no para amistosos diminutos) sin los europeos.

Bravo, Medel, Isla, Aránguiz, Vidal y Sánchez. La columna la tiene y el resto lo irá guisando poco a poco. ¿Necesita renovar? Sí. ¿Con urgencia? No. Dentro de ese paulatino recambio propongo un nombre.

Oscar Opazo. Es la opción a Mauricio Isla. Es una carta muy interesante para que, junto a José Pedro Fuenzalida, disputen esa zona. Opazo corre la franja con absoluta propiedad. Se siente muy cómodo en las tres facetas de la banda: defiende, volantea y ataca.

Defiende como lateral en línea de cuatro, se cierra por su banda cuando Colo Colo se cubre con cinco defensores, se suma al medio para participar como un volante más y se transforma en puntero derecho.

Pasa permanentemente, pero no de manera irreflexiva. Ejecuta más bien una proyección calculada. Si hay terreno libre y existe la necesidad de abrir el campo, Opazo se lanza con determinación. Siempre con su cabeza erguida, observando la opción de llegar a línea de fondo, ejecutar una pared o rematar al arco. Te puede sorprender a la hora de su decisión final y eso entorpece al marcador rival.

No era fácil llegar a reemplazar a Gonzalo Fierro. Le costó mucho, no se adaptó rápido, pero hoy es dueño de esa franja. Es astuto para avanzar y, con Jorge Valdivia, tienen una jugada muy afinada que ambos entienden perfecto. Opazo pica al espacio y Valdivia lo habilita siempre al costado. Casi de memoria, el Mago lo siente pasar y descarga sobre su banda, le entrega el balón casi entrando al área rival. Es de centro fácil ya acostumbrado a buscar a Esteban Paredes y a Octavio Rivero. Así es el Torta, una opción real para entrar en esta nueva era de la Roja. Señor Rueda, en Chile también hay soluciones.