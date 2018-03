Débil respaldo político de PPK en Perú

El Presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), a cerca de dos meses de que lograra sobreponerse a una petición de vacancia, ahora enfrenta una nueva solicitud de destitución, tras no poder aplacar las fuertes críticas de la oposición. La moción fue presentada por los partidos de izquierda Frente Amplio y Nuevo Perú a comienzos de este mes. Según explicaron, en esta oportunidad el recurso presenta nuevos elementos relacionados con indicios de conflictos de intereses de PPK y Odebrecht.

Si bien hasta ahora no parece existir riesgo de que prospere el eventual pedido de vacancia -aunque hay que mirar con atención la próxima declaración de Jorge Barata, ex hombre fuerte de Odebretch, ya que eventualmente sus declaraciones podrían potenciar la moción- , lo cierto es que este hecho no hace más que revelar y a su vez profundizar la creciente debilidad política en la que se encuentra el mandatario peruano, la cual lo enfrenta a un permanente riesgo de destitución cuando aún le faltan más tres años de gobierno. Prueba de ello es que su aprobación llegó a 19% en febrero, cuatro puntos porcentuales menos respecto al sondeo realizado en enero, según la encuesta de El Comercio-Ipsos.

Esta situación aumenta el clima de incertidumbre en Perú y no contribuye en nada a la estabilidad del país. Por ello, sería esperable que los supuestos vínculos de PPK con Odebrecht se aclaren de la manera más rápida posible, de lo contrario, solo se alimentará aún más la desconfianza en el sistema político democrático de un país que ha mostrado grandes avances en los últimos años.