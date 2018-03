La gente no es obesa porque quiere

Pensar que una persona llega a ser obesa “a propósito” es no comprender que hablamos de una enfermedad y en ella influyen muchos factores, siendo la mala alimentación sólo uno de ellos.

De acuerdo a la última Encuesta Nacional de Salud 2016-2017, 3 de cada 4 chilenos tienen sobrepeso, obesidad u obesidad mórbida, lo que es lamentable. La medición también indica que 86,7% de los chilenos no realizaron actividad física al menos media hora tres veces por semana los últimos 30 días. Una mezcla fatal, es cierto. Pero no olvidemos que hay personas que no pueden hacer ejercicio, ya sea por problemas musculares o en las articulaciones debido al exceso de peso, lo que genera un círculo difícil de escapar.

Pero eso, antes de juzgar a una persona con Obesidad Mórbida, les pido que se den el tiempo de pensar qué lo llevó a esta condición. La obesidad es una enfermedad multifactorial, en ella influyen factores alimentarios, genéticos, de estilo de vida, psicológicos y ambientales. No es sólo una persona comiendo de más.

Los obesos están enfermos y como tales, requieren de toda nuestra atención. Precisan de los tratamientos físicos y psicológicos necesarios para sacarlos de esa condición de manera definitiva para agregarles años y calidad de vida.

Nadie quiere acarrear 30 kilos de más todos los días. Imagínese con 2 sacos grandes de papas que tiene que moverlos todo el tiempo, sin descanso. ¿Querría alguien eso para sí mismo? Además, hay que considerar que junto con los kilos extras vienen la diabetes y los problemas cardiovasculares, como el infarto.

Entonces debemos mirar la obesidad como una patología, cuyo tratamiento todavía no está garantizado por el Estado. Un tratamiento digno y efectivo es responsabilidad de la salud pública, con amplio acceso a cirugías bariátricas. Pero también, es una responsabilidad social, en la que se necesita la empatía y colaboración de todos, para así poder generar una pronta mejoría y hacer más sencillo este difícil – pero posible – camino para revertirla.